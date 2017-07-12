واشنطن تشيد بـ”إنسانية” إيطاليا في التعامل مع اللاجئين

أثنى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس على جهود الجيش الإيطالي في إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون خطر الغرق أثناء عبورهم البحر المتوسط، وذلك في اجتماع عقد أمس الثلثاء في مقر وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي.

ووصف ماتيس إيطاليا بأنها “صديق قديم” للولايات المتحدة، حيث تستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أميركي إضافة إلى أفراد أسرهم، وأشاد بعمل إيطاليا كدولة بمثابة خط أمامي في أوروبا تتعامل مع تهديدات من الجنوب.

وساعدت القوات البحرية الإيطالية وخفر السواحل في السنوات الأخيرة في إنقاذ آلاف الأشخاص من الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر المتوسط على متن قوارب غير جديرة بالاعتماد عليها وتحمل أعدادا فوق طاقتها.

وقال ماتيس إن إيطاليا أظهرت إنسانية ملحوظة في جهود إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط بالنسبة للاجئين الذين قمتم بإنقاذهم في البحر”.

ومن جانبها، لفتت بينوتي إلى أن العلاقات الأميركية الإيطالية ممتازة، مضيفة في تصريحات عبر مترجم بمقر وزارة الدفاع الأميركية أن إيطاليا تعيش لحظة صعبة للغاية.

وتابعت أن إيطاليا تحمل عبء الهجرة والتعامل مع الهجرة وحدها تقريباً، وهذا أمر يتعلق أيضاً بالتهديدات التي ربما تأتي من الجنوب، وهو أمر نضعه نصب أعيننا ونركز عليه يومياً.

وأثنت بينوتي على جهود الولايات المتحدة في مكافحة “داعش” خصوصا في ليبيا.

وقال ماتيس إن إيطاليا هي ثاني أكبر مساهم في حملة التحالف لهزيمة “داعش” وشريك كامل مع الولايات المتحدة، مشيدا بـ “القيادة الاستثنائية المستمرة” للجيش الإيطالي في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، بما في ذلك تدريب قوات الحكومة الأفغانية في إقليم هرات الذي تمزقه الحرب.

وختم ماتيس أن الشرطة الإيطالية كانت فعالة فيما يتعلق ببعثات التدريب للشرطة في العراق.