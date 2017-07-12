نوع خضار… يمنح الطاقة ويقوّي جنسياً!

توصّل فريق من العلماء الأميركيين بعد دراسات قاموا بها على أنواع متعددة من الخضار، إلى أن الجزر هو أهم أنواع الخضار وأكثرها فائدة للإنسان.

وبحسب موقع “روس ديالوغ” الروسي، يؤكد فريق العلماء الأميركيين في تقريرهم، أن الجزر يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تشفي الإنسان من عدد من الأمراض.

العناصر الغذائية الموجودة في الجزر، تمنح جسم الإنسان طاقة كبيرة بالإضافة لتحصينه من الفيروسات وتقوم بزيادة مناعته.

كما أن الجزر غني بالفيتامين A الذي ينشط الهرمونات الجنسية ويحسن حالة الجهاز العضلي.

بالإضافة إلى قدرة الجزر في المساعدة على الحفاظ على شعر الرأس ومنعه من التساقط.

كما توصل العلماء إلى أن الجزر يساعد المدخنين الراغبين بالتخلص من التدخين، بالإضافة لقدرته على تحسين عمل المعدة وتحسين عمل الهضم.