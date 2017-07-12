صبر الكرملين على واشنطن ينفذ

أعلن الكرملين الأربعاء، أن صبر روسيا ينفد في نزاعها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، بعد حجز واشنطن على مقار تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية، وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس في 2016.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين “من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن لروسيا أن تتحمل هذا لوقت طويل وتترك الأمر دون أخذ إجراءات المعاملة بالمثل.”

وأضاف: “لكن في الوقت ذاته نحن نتوقع من زملائنا في الولايات المتحدة أن يظهروا في نهاية المطاف نوعا من الإرادة السياسية لتصحيح انتهاكاتهم ضد القانون الدولي التي اعترفوا بها”.

وامتنع بيسكوف عن الكشف عن الموعد المحتمل للرد الروسي.