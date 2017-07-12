الحرارة تتخطّى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية. نحذرمن التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة مع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تفوق الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل إذا ما أضفنا اليها نسبة الرطوبة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى سوء رؤية أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة من 22 إلى 33 درجة، فوق الجيال من 19 إلى 29 درجة، في الأرز من 15 إلى 28 درجة وفي الداخل من 19 إلى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية سرعتها بين 10 و35 درجة.

– الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 بالمئة.

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,37، ساعة غروب الشمس: 19,50.