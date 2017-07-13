دريان إلتقى سفيري الإمارات ومصر والقائم بالأعمال السعودي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي وسفير جمهورية مصر العربية في لبنان نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى “أن المفتي دريان نوه خلال الاجتماع بالمواقف العربية والإسلامية والدولية وخصوصا في السعودية والإمارات ومصر للحفاظ على الأمن العربي الذي ينبغي تحصينه بمزيد من التعاون والتكاتف والتضامن لمصلحة الشعوب العربية.