حسن خليل عرض الأوضاع مع وفد من البنك الدولي

استقبل وزير المال علي حسن خليل وفداً من البنك الدولي برئاسة Saroj Kumar Jha المدير الإقليمي الجديد للشرق الأوسط، حيث جرى في خلال الاجتماع بحث في معظم المشاريع التي تنفّذها الدولة اللبنانية مع البنك الدولي، في أكثر من مستوى يرتبط بالبنى التحتية والموضوع التربوي كذلك في المشاريع التي تشكّل أولوية في المرحلة المقبلة. وكان نقاش مستفيض حول موضوع الكهرباء.

وقد أبدى Kumar Jha ارتياحه للتعاون القائم وحماسه لقيام لمشاريع جديدة.