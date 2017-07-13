شغل “الإنذار الأخير” الذي أطلقه الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى المسلحين في جرود عرسال اللبنانية بالدخول في تسوية قبل بدء الهجوم عليهم، الوضع الحكومي مرة أخرى، في ضوء ما شكله هذا الإنذار من أمر عمليات يكرس وجود قرار الحرب والسلم في لبنان خارج نطاق الدولة ومؤسساتها، وتضمنه ردا مباشرا على كلام رئيس الحكومة سعد الحريري لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي رفض بشدة خوض “حزب الله” معركة في جرود عرسال ، أو استدراج الجيش الى التورط في مثل هذه المعركة.

وتقول مصادر حكومية: انه إذا كان المطلوب مكافحة الارهاب، فإن الجيش اللبناني قادر على ذلك، بدليل اطباقه على “شبكة إرهابية” جديدة في عرسال يوم الاثنين، وقتل مطلوبين اثنين واعتقال ثلاثة ومصادرة 50 كيلوغراما من المتفجرات والقنابل…

وأعربت مصادر قريبة من أجواء الحكومة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن خشيتها من مخطط يتولى فيه “حزب الله” مهاجمة المسلحين في الجرود من داخل الأراضي السورية وبالتنسيق مع النظام ومع طيران النظام، وليس من الأراضي اللبنانية ، إلتزاما منه بعدم استخدام سلاحه داخل لبنان ، لكن النتيجة قد تكون إنسحاب هؤلاء المسلحين بإتجاه الداخل اللبناني، حيث الجيش اللبناني ممسكا بالخطوط الحدودية، بحيث يصبحون بين فكي كماشة، طرفها “حزب الله” من جهة والجيش اللبناني ، الذي سيغدو مجبرا على صد الهاربين بإتجاه حدوده، طرفها الآخر.

وفي رأي المصادر ان المراجع السياسية اللبنانية تسعى لتجنب حشر الجيش اللبناني في هذه الزاوية، حرصا على مصالح لبنان العربية، وعلى ألا يتحول الى اداة في مشاريع إقليمية لا تناسبه.

أما كتلة “المستقبل”، فقد دعت الى ضرورة دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من مواجهة أعداء لبنان ، ودعت الحكومة الى التعاطي مع ملف عودة النازحين السوريين حصريا، من خلال الأمم المتحدة من اجل أمانهم.