نتنياهو يخشى عزله

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيامين نتنياهو قرر اختصار زيارته المقررة للعاصمتين الفرنسية باريس والهنغارية بودابست، وتأجيل موعد السفر من يوم الجمعة إلى ما بعد خروج السبت اليهودي.

وعقد نتنياهواجتماعاً مع وزراء وأعضاء كنيست جرى خلاله بحث قضية الفساد في صفقة الغواصات الإسرائيلية من ألمانيا، وفقا لما أورده موقع “هآرتس” العبري.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن تقديرها بأن سبب تأجيل الزيارة يعود لرغبة نتنياهو البقاء أطول فترة ممكنة في إسرائيل للتعامل مع أزمة الفساد التي تمس حكومته.

كما جرى بحث شبهة فساد في ملف الخدمات والامتيازات التي قدمتها وزارة الاتصالات لشركة “بيزك” مقابل رشى مالية كبيرة حصل عليها موظفون كبار.