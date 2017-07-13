بو عاصي: “القوات” بصدد وضع تصوّر لتحفيز عودة النازحين إلى سوريا

أشار وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي إلى أنّ الطفل غير المسجّل الذي عمره أكثر من سنة في لبنان يعتبر مكتوم القيد وبالتالي يجب العودة إلى القضاء للبتّ بوضعه، معتبرا أنّ هذا أمر من الأمور التي يجب تعديلها من الجانب القانوني.

ورأى بو عاصي لـLBCI أنّ وجود النزوح السوري في لبنان لا يمكن أن يستمرّ ويجب ألا يستمر في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لجهة إنتمائه السياسي للـ”قوات اللبنانية” يمكنه أن يقول إنه بصدد وضع تصوّر لتحفيز عودة النازحين إلى سوريا.

أما بالنسبة إلى آلية التعيينات، فلفت بو عاصي لـ”الجديد” إلى أنه من الطبيعي أن تتقاطع وجهات النظر حسب رؤية كل فريق، مؤكدا أن التمسك بآلية التعيينات هو لأجل الشفافية، وأن اعتماد الآلية يخفف من الشغور.