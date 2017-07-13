مبعوث التحالف الدولي: الحرب على “داعش” في العراق بعيدة عن نهايتها

اعتبر المبعوث الرئاسي الأميركي إلى دول التحالف المناهض لـ”داعش” بريت مكغورك أن الحرب ضد التنظيم الإرهابي في العراق “ما زالت بعيدة عن نهايتها”، بعد تحرير مدينة الموصل من قبضته. وقال مكغورك، في كلمة ألقاها على مجموعة مصغرة من أعضاء التحالف الدولي اجتمعت في واشنطن، اليوم الخميس، إن “المعركة في العراق ما زالت بعيدة عن النهاية، والقوات العراقية ستتحرك قريبا لتحرر مناطق أخرى من “داعش” بما في ذلك قضاء تلعفر (شمال)، وقضاء الحويجة (شمال)، ومدينة القائم (غرب)”.

وأضاف المبعوث الرئاسي الأميركي أن الفصائل العراقية المختلفة التي حاربت التنظيم الإرهابي “تكبدت خسائر جسيمة خلال واحدة من أكثر معارك المدن شراسة وصعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، واضعين حماية المدنيين على قمة أولوياتهم”.

ولفت إلى أن معارك الموصل نجم عنها نزوح أكثر من 940 ألف شخص، استطاعت الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إليهم جميعاً.

وأوضح المبعوث الأميركي أن حجم الخراب الذي أصاب مدينة الموصل ومعالمها التاريخية، ومنها جامع “النوري” يعود إلى استعانة عناصر “داعش” بالأحزمة الناسفة، وزرع العبوات الناسفة في أنحاء مختلفة من المدينة، واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأردف: “على الرغم من وضع القوات الأمنية العراقية لسلامة المدنيين في أعلى أولوياتها، لكن عندما تفشل هذه القوات في المحافظة على هذه المثل العليا (حماية المدنيين)، تقوم الحكومة العراقية بالتحقيق في هذه الدعاوى، وهو أمر نشجعهم على فعله”.

وانطلق يوم الثلثاء الماضي أكبر اجتماع لدول التحالف الدولي منذ تأسيسه بمشاركة ممثلي أكثر من 70 دولة، لبحث استراتيجيات التحالف الدولي لما بعد معركة الموصل، وسبل تعزيز الاستقرار وعودة النازحين إلى المناطق المحررة.

وفي 17 تشرين الأول عام 2016، بدأت القوات العراقية حملة استعادة الموصل بدعم من التحالف الدولي المناهض لـ “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، ومشاركة نحو 100 ألف من القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي المسلحة وقوات الإقليم الكردي “البيشمركة”.

واستعادت تلك القوات كامل الشطر الشرقي من المدينة في 24 كانون الثاني الماضي، ومن ثم بدأت في 19 شباط حملة استعادة الشطر الغربي. والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا، تحرير مدينة الموصل (شمال) بالكامل من “داعش” بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص، غير أن مراقبين يرون أن المعركة لم تحسم بعد بشكل كامل، لوجود الكثير من عناصر التنظيم متخفين في مناطق بالمدينة.