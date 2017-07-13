هجوم مزدوج في شمال الكاميرون يحصد 16 قتيلاً

قتل 14 مدنيا على الاقل وأصيب 30 آخرون بجروح ليل الاربعاء – الخميس في هجوم مزدوج في وازا في أقصى شمال الكاميرون حيث تتكثف الهجمات المنسوبة الى جماعة بوكو حرام.

وأعلن مسؤول إداري في وازا في اتصال من ياوندي ان الحصيلة “كبيرة: 16 قتيلا هم 14 مدنيا والانتحاريان، وزهاء 30 جريحا”.

وتقع وازا بين ماروا وكوسيري على حدود نيجيريا.

وأضاف المسؤول ان انتحاريين دخلا الى مكان “مليء بالمطاعم واكشاك الاتصال الهاتفي والحانات” وفجرا حزاميهما الناسفين “قرابة الساعة 22,30.

وتابع: “ان بعض الجرحى حالتهم خطيرة”، موضحا ان “بعضهم نقل الى مدينة مورا وان قوات الامن تطوق المدينة ولا تسمح لأحد بالخروج او الدخول”.

وأكد مسؤول أمني من المنطقة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” وقوع الهجوم المزدوج والحصيلة.

وتؤوي مدينة مورا مقر قيادة القطاع الاول للقوة المتعددة الجنسيات المشتركة وهي تحالف اقليمي ضد بوكو حرام، وفيها قاعدة مهمة لوحدة المدفعية في الجيش الكاميروني التي أسهمت في تقهقر المسلحين.