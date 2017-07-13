المخيمات : المخيمات تحولت الى عامل تفجيري للبلد والجيش هو العين الساهرة

رأى النائب شانت جنجانيان ان العجلة السياسية انطلقت ولو بوتيرة خجولة كما اننا نلمس ان هناك شفافية، لافتا الى انه من الطبيعي وجود خلاف بالامور السياسية.

جنجانيان أشار في حديث لصوت لبنان الى أنّ البند الاول على جدول أعمال مجلس النواب هو ملف سلسلة الرتب والرواتب في ظل اجماع واضح على ضرورة اقراره، آملا انهاء الموازنة لان هناك امورا اخرى بحاجة الى المعالجة.

وفي شأن النزوح السوري اعتبر جنجنيان ان المخيمات تحولت الى عامل تفجيري للبلد على كل المستويات الامنية الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا باقتراح رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لحل الملف عبر الامم المتحدة في ظل الخلاف الداخلي بشأن الحوار مع النظام السوري غير القادر على رسم سير المعارك في البلاد كما قال.

وشكر جنجنيان المؤسسة العسكرية التي اثبتت انها ساهرة على امن الحدود من خلال العمليات الاستباقية التي قامت بها في الفترة الاخيرة.