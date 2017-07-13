وزير الخارجية المصري سامح شكري: على قطر التوقف عن دعم الإرهاب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، على ضرورة توقف قطر عن دعم الإرهاب وتمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمطالبها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن اجتماع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الأخيرة الخاصة بها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد ، إن وزير الخارجية سامح شكري طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب ، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع لقطر.

كما أكد شكري خلال الإجتماع على أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالب، وتوقفها عن دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية المصري أوضح أن مشاركة بلاده في هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الأخرى، تأتي في إطار العلاقات الخاصة التي تربط كافة هذه الدول بالولايات المتحدة ، وكذلك في إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأميركي للقضاء على الإرهاب .