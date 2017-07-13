اننتظرت نوم حبيبها وأحرقته!

أوقفت شرطة بن هيلز في بنسلفانيا امرأة في الـ 38 من عمرها للتحقيق معها بشأن إقدامها على حرق حبيبها أثناء نومه.

وأظهرت التحقيقات أن لي آن سيبيليك انتظرت خلود صديقها غرايدي سبنسر إلى النوم لتسكب عليه الوقود وتحرقه بسيجارة.

إلا أنها عمدت بعد ذلك إلى إطفاء النار بواسطة سطل كانا ملآه بالبول. لكن صرخات سبنسر أيقظت والديه اللذين كانا ينامان في المنزل نفسه. وقد اتصلا بالشرطة ونقلا ابنهما إلى المستشفى.

وكشفت الفحوصات أنه يعاني من حروق تغطي 30% من جسمه من دون أن يعرض ذلك حياته للخطر.

وتمّ إيقاف الفتاة بتهمة القتل العمد وإشعال النار بهدف الإيذاء. وتعليقاً على ذلك قال مصدر من الشرطة: «كيف لنا أن نصدق أن حادثاً مثل هذا يقع في الخامسة إلا ثلث صباحاً؟».