باريس وبرلين تطوران نظام طائرة مقاتلة أوروبية

اتفقت فرنسا والمانيا على تطوير “جيل جديد” من المقاتلات الاوروبية لتحل محل الاسطول الحالي من مقاتلات البلدين، في خطوة وصفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها “ثورة” في علاقات الدفاع بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية بعد محادثات بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وماكرون في باريس ان البلدين الشريكين يأملان في وضع اللمسات النهائية على خارطة طريق مشتركة بحلول منتصف 2018.

وقال ماكرون إن المقاتلات تمثل مشاريع كبيرة لجيوشنا وحكوماتنا، مضيفا أن المقاتلات الاوروبية المشتركة ستساعد في توفير المال وإزالة التنافس بين مختلف انواع الطائرات الموجودة حاليا في الاسواق.

واضاف أن الهدف من مشروع المقاتلات المشترك هو إجراء الابحاث وعمليات التطوير معا واستخدامها معا وتنسيق الصادرات، واصفا المشروع بأنه ثورة كبيرة.

وبدأت القوات الفرنسية باستخدام الجيل الجديد من طائرات “رافال” التي تصنعها شركة الاسلحة الفرنسية “داسو”، بينما تستخدم المانيا طائرات يوروفايتر تايفون وطائرات بريطانية قديمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في نظام مهم للقتال البري، اضافة الى برنامج يورودرون للطائرات بدون طيار بمشاركة اسبانيا وايطاليا، بحسب البيان.

وقالا إنهما يدعمان صندوق الدفاع الاوروبي ووصفاه بأنه ركيزة مهمة في تكامل قطاع الدفاع الاوروبي.

وكان الاتحاد الاوروبي أسس الصندوق الشهر الماضي بميزانية سنوية 5.5 مليارات يورو (6.1 مليارات دولار)، بهدف ارساء أسس تعاون عسكري دائم.