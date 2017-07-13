مكاري التقى جعجع: نحن و”القوات” في تعاون وتواصل دائمين

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في معراب لآخر التطورات السياسية.

عقب اللقاء، قال مكاري: “بحثتُ ورئيس “القوات” في الجلسة النيابية المقبلة كما تناولنا موضوع سلسلة الرتب الرواتب التي يؤيدها الجميع، ولكن هناك بعض الأمور غير الواضحة التي كنا نفضّل أن تُبحث داخل الحكومة كي لا تأخذ حيّزاً من السجال داخل مجلس النواب”.

وفي موضوع النزوح السوري، اعتبر مكاري ان “النازحين السوريين باتوا يكبدون اللبنانيين الكثير من العناء ولاسيما أن خزينة الدولة لم تعد تحتمل، ناهيك عمّا يسببونه من إخلال بالأمن ومن وجود إرهابيين وقد حان الوقت لعودتهم الى بلادهم”، لافتاً الى أن “القوات” ستتقدم باقتراح حلّ الى الحكومة يظهر الى العلن لاحقاً، وفي كافة الأحوال الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المخوّلة التقرير في مسألة النزوح السوري ولكنني أنصحها في هذا السياق وبعد خبرة سابقة إن كل الاتفاقات التي أبرمتت مع النظام السوري، منذ الطائف وحتى اليوم، وإن دُوّنت على الورق كان السوريون يستخدمونها فقط لمصلحتهم”.

واذ نوّه بالجهود التي تقوم بها القوى الأمنية من عمل جبار على الصعيد الداخلي أم على صعيد حماية البلد، شدد مكاري على أهمية النتائج التي تتجلى بما يقوم به الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الجيش اللبناني الذي يلقى دعماً من الجميع وأثبت أنه قادر على حماية الحدود اللبنانية”.

ورداً على سؤال، أجاب مكاري: “تطرقنا الى الانتخابات النيابية المقبلة ولو ان موضوع الترشيحات والتحالفات سابق لأوانه، ونحن و”القوات” في تعاون وتواصل دائمين”، مجدداً التأكيد عدم رغبته بالترشح الى النيابة.