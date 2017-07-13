اللقاء بين الحريري و جنبلاط بات قريبا

في إطار التمهيد لإعادة العلاقات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط إلى طبيعتها، عقد لقاء بين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والنائب وائل أبو فاعور.

وأكدت مصادر الحزب “التقدمي الإشتراكي”، وفقاً للمعلومات التي أوردتها صحيفة “السياسة” في عددها أمس، أن المساعي جارية لترتيب لقاء بين الرئيس الحريري وجنبلاط ، مشيرة إلى أن الأجواء توحي بأن اللقاء بات قريباً.