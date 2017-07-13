العماد عون: معركتنا العسكرية ضد الإرهاب تقترن بالتزام القيم الثقافية والإنسانية

تفقّد قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الريحانية، حيث جال في أقسامه ومكاتبه، واطلع على سير أعماله وحاجاته المختلفة، ثم رعى حفل تدشين قاعة المحاضرات الجديدة في المركز.

ونوه العماد عون بجهود القيمين على المركز، للارتقاء بدوره الفكري والثقافي والأكاديمي، خصوصا لجهة استضافة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، التي تلقي الضوء على أبرز الأزمات والمشكلات المعاصرة وتحديد أسبابها وخلفياتها وإطار معالجتها، لافتا إلى “أن هذا المركز يمثل أحد الوجوه المشرقة للجيش التي يطل من خلالها على المجتمع المدني”، وواعدا ب”العمل على تطويره وتعزيز إمكاناته”.

وختم قائلا: “كما الاعتداء على الوطن يواجه بإرادة الصمود والدفاع، كذلك الفكر الهدام، يواجه بالفكر البناء، ومعركتنا العسكرية والأمنية ضد الإرهاب، تقترن دائما بالتزام القيم الثقافية والإنسانية والأخلاقية، التي يعتنقها الجيش وتشكل جزءا لا يتجزأ من رسالته”.