الخوري استقبل وفد جمعية متخرجي الأميركية

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة الخميس، رئيس جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت فواز المرعبي، أمين سر الجمعية المهندس جورج عازار والسيدة منى كنعان، حيث اطلعوه على التحضيرات الجارية استعدادا للاحتفال المقرر في النصف الثاني من شهر كانون الاول المقبل لتكريم متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت منذ 50 عاما.

وتمنى رئيس الجمعية على الخوري الحضور وإلقاء كلمة بالمناسبة.