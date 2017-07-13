مصادر “القوات”: وزراؤنا تمسكوا في مجلس الوزراء بـ”آلية التعيينات”

أكدت مصادر “القوات اللبنانية” انّ وزراءها أصرّوا أمس في مجلس الوزراءعلى التمسك بـ”آلية التعيينات” واحترام النصوص ودور الجهات الرقابية، ورفضت مقولة انّ الآلية تؤخّر التعيينات وتعرقلها لأنه يمكن وضع مهل زمنية والالتزام والتقيّد بها بما يؤدي الى بَتّ التعيينات في الوقت المطلوب، ولكن لا يجوز إطلاقاً التفَلّت من وضع الضوابط الضرورية التي تؤكد على البعد المؤسساتي الذي من دونه لا قيام للبنان الدولة”.

واعتبرت مصادر “القوات” في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”، أن “الدستور والقوانين والمؤسسات تشكّل المساحة التي تجمع اللبنانيين، و”القوات” تتمسّك بهذا النهج ليس استهدافاً لأحد بل حرصاً على ممارسة تُشكّل الضمانة لكل اللبنانيين. وفي هذا السياق شدّد الوزير بيار بو عاصي على “المزاوجة بين التمسّك الإلزامي بالآليّة، وبين السرعة ضمن مهل زمنية محددة تعطي الوزير العناصر التي تمكّنه من تقييم المرشحين بما يُسهّل عليه عملية الاختيار من داخل الملاك وخارجه”.

ولفتت المصادر الى انّ وزراء “القوات” تقاطعوا في آلية التعيينات مع “حزب الله” و”أمل” و”الإشتراكي” و”المردة”، وموقفها ثابت حرصاً على المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بما يعزّز منطق المؤسسات ويحصّن الدولة ويطمئن الناس”.

ولفتت، من جهة ثانية، الى انّ وزراءها اعترضوا في الجلسة على اقتراح مقدّم من وزارة السياحة للتعاقد مع شركة “فيزيت ليبانون” Visit Lebanon لإتمامها على قاعدة التراضي، وتقاطعت مع “حزب الله” على الإعتراض نفسه، لكنّ هذا البند سلك طريقه إلى القرار بفعل التصويت مع تسجيل “القوات” اعتراضها”.