دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة “طلاب القوات”: ما حصل في زحلة لا يراعي التوازن والمشاركة

رأت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب حزب “القوات اللبنانية أنها “مرّة جديدة تتدخل المصالح السياسية لضرب “الجامعة اللبنانية”، الصرح التعليمي الأكبر في لبنان، وتهدد العيش المشترك التي تصونه “اللبنانية” بكافة فروعها.

وأضافت عبر بيان: “وفي خطوة جديدة لا تحترم التوازن، عُين بالأمس مديراً في معهد العلوم الإجتماعية في الفرع الرابع في زحلة من دون مراعاة الأصول والتوازنات المطلوبة”.

وتابعت: “وعليه، تطالب دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” بإحقاق الحق والاسراع في تحسين وضع جميع فروع الجامعة اللبنانية واشراك الجميع بالعيش المشترك الحقيقي القائم على المناصفة واحترام حقوق الآخرين، لما فيه خير الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن”.

‎وأردفت: “كما تأسف دائرة الجامعة اللبنانية باستخدامها عبارات طائفية ليست من ضمن خطابها ومواقفها المعروفة من قبل الجميع، لكن “الساكت عن الحق شيطان أخرس” ونحن لم نتعود إلّا أنّ نكون شهوداً للحق في كل زمان ومكان”.

‎وأضافت: “ومن هنا، تعلن دائرة الجامعة اللبنانية دعمها للتحركات العفوية التي قامت في زحلة من أجل حث رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب على العودة عن قرار تعيينه المشحف تجسيدا للاعتدال وتحقيقا للتوازن داخل الجامعة اللبنانية”.

وتؤكد دائرة الجامعة اللبنانية ان النضال مستمر لتكريس منطق العيش المشترك والحفاظ على الحقوق لذويها.

وختاما، ليكن معلوما ان اي محاولة ايقاع بيننا وبين الطائفة السنية ستبوء بالفشل، ونحن كنا وسنبقى في طليعة المدافعين عن الانسان وحقوقه لأي طائفة انتمى ونرفض اي مس بالعيش المشترك