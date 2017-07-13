المسيرة

عناوين “المسيرة” ــ الجيش والخطوط الحمر – معركة دير جنين

عناوين “المسيرة” – العدد 1619

في المسيرة هذا الأسبوع:

 

  1. الجيش والخطوط الحمر

 

  1. نحن هنا – كلمة حق تقال

 

  1. النائب فادي كرم: النظام السوري سبب النزوح ولن يكون الحل أبداً

نثق بقيادة الجيش وحلفاؤنا «المستقبل» و«التيار» و«الاشتراكي»

 

  1. قضية النازحين السوريين قنبلة موقوتة

وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت الهدر وأمسكت بملف المساعدات

 

  1. تقسيم سوريا بات أمراً واقعاً

مناطق خفض التصعيد ترسم سيناريو الحل والخارطة الجديدة

 

  1. بطاطا عكار الى الاتحاد الأوروبي

المزاحمة السورية قوية ومزارعون صاروا تجارًا

 

  1. «القوات» في «جهوزية تامة» تحضيرًا للإنتخابات

ورش عمل لإدارة المعارك وتقوية الخبرات

 

  1. معركة دير جنين.. سجّل يا تاريخ

وحدهم الشهداء لا يموتون

 

  1. سبق الخيل في بيروت… حكاية عزّ ودمار «عالمنخار»

مين عم يلعب بـ«السبق»؟

 

  1. بقاعكفرا… قرية نموذجية بمساعدة فرنسية

سياحة وبيوت ضيافة ببركة القديس شربل

 

  1. Spider-Man: Homecoming

الثالثة ثابتة في حياة الرجل العنكبوت

 

  1. بعلبك: «قلعة كبيرة» وقلبها بيساع الشباب

 

  1. نديم سعيد: حلم كل لاعب إرتداء قميص «الحكمة»

لن ندع لقب بطولة آسيا يفلت من أيدينا

 

  1. آخر مشهد – أقوى حفلات المصارعة والبنكراس

 

 

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المصدر:
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