عناوين “المسيرة” ــ الجيش والخطوط الحمر – معركة دير جنين

المسيرةالخميس 13 تموز 2017 عناوين “المسيرة” ــ الجيش والخطوط الحمر – معركة دير جنينعناوين “المسيرة” – العدد 1619في المسيرة هذا الأسبوع: الجيش والخطوط الحمر نحن هنا – كلمة حق تقال النائب فادي كرم: النظام السوري سبب النزوح ولن يكون الحل أبداًنثق بقيادة الجيش وحلفاؤنا «المستقبل» و«التيار» و«الاشتراكي» قضية النازحين السوريين قنبلة موقوتةوزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت الهدر وأمسكت بملف المساعدات تقسيم سوريا بات أمراً واقعاًمناطق خفض التصعيد ترسم سيناريو الحل والخارطة الجديدة بطاطا عكار الى الاتحاد الأوروبيالمزاحمة السورية قوية ومزارعون صاروا تجارًا «القوات» في «جهوزية تامة» تحضيرًا للإنتخاباتورش عمل لإدارة المعارك وتقوية الخبرات معركة دير جنين.. سجّل يا تاريخوحدهم الشهداء لا يموتون سبق الخيل في بيروت… حكاية عزّ ودمار «عالمنخار»مين عم يلعب بـ«السبق»؟ بقاعكفرا… قرية نموذجية بمساعدة فرنسيةسياحة وبيوت ضيافة ببركة القديس شربل Spider-Man: Homecomingالثالثة ثابتة في حياة الرجل العنكبوت بعلبك: «قلعة كبيرة» وقلبها بيساع الشباب نديم سعيد: حلم كل لاعب إرتداء قميص «الحكمة»لن ندع لقب بطولة آسيا يفلت من أيدينا آخر مشهد – أقوى حفلات المصارعة والبنكراس للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected] كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة