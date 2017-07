بالفيديو والصور: ترامب في فرنسا… وميلانيا تتألق بالأحمر

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع زوجته ميلانيا إلى فرنسا صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين، وذلك وسط ما يتعرض له من ضغوط في الولايات المتحدة بسبب شبهات بحصول تواطؤ بين أفراد من فريقه الانتخابي وروسيا خلال فترة انتخابات الرئاسة الأميركية.

وسيخصص ترمب -الذي حطت طائرته الرئاسية في مطار أورلي بالعاصمة باريس- فترة قبل الظهر للقاء موظفين مدنيين وعسكريين أميركيين في إطار زيارته التي سيكون خلالها ضيف شرف العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني يوم 14 من الشهر الجاري، وإحياء الذكرى السنوية لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الثانية التي يجريها ترمب لأوروبا هذا الشهر، وتأتي وسط جدل يتعلق بحملته الرئاسية خاصة بعدما أصبح نجله البكر في قلب قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

