دوليات

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ووزير الدفاع التركي

تلقى ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفياً  من وزير الدفاع التركي فكري إشيق، بحثا خلاله العلاقات العسكرية بين البلدين.

الخبر أوردته مقتضبا وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فيما أعلنت وكالة الأنباء السعودية أنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في الجوانب الدفاعية”. من دون مزيد من التفاصيل.

 

ويأتي هذا الاتصال بعيد وصول دفعة خامسة من القوات التركية إلى قاعدة عسكرية في الدوحة، حيث تعتبر دول خليجلية أن تركيا تؤيد قطر في خلافها مع أربع دول عربية على رأسها السعودية، بينما تقول تركيا إن علاقاتها بقطر ليست على حساب أي دولة أخرى.

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السعوديةتركياوزير الدفاع فكري إشيقولي العهد محمد بن سلمان
المصدر:
وكالات

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