هولندا تدرس معلومات عن تهديد إرهابي خلال بطولة رياضية

أفادت “وكالة الأنباء الهولندية” (ANP) بأن جهاز التنسيق الوطني لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب يدرس معلومات عن تهديد إرهابي خلال بطولة أوروبا لكرة القدم النسائية، مشيرةً إلى أن هولندا تشهد في الوقت الراهن هذه الفعالية الرياضية الهامة.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة SITE ، التي تراقب نشاطات الجماعات الإرهابية الإسلامية في الانترنت، أن تنظيم داعش الإرهابي يدعو أنصاره لتنفيذ هجمات على ملعب أوترخت خلال المباراة بين إنجلترا واسكتلندا.

ونقلت الوكالة قول ممثل جهاز التنسيق :” نحن على علم بهذه المعلومات ونجري التحقيقات اللازمة ولكن لا يمكننا التعليق على سيرها”.

من جانبهم أشار المشرفون على تنظيم البطولة إلى أنهم ينسقون الجهود مع الهيئات الأمنية ذات العلاقة ولا يدور الحديث حاليا عن إلغاء المباراة.