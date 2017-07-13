أسرار الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

كثرت التعليقات عن حادثة الاعتداء على شرطيين في الجديدة تحت عناوين عجز الدولة في الرويسات والفنار.

سئل أحد الوزراء “هل ثمة اتفاق على جدول الأعمال؟” فأجاب “لو الأمور ماشية كنا طلعنا ع بعبدا”.

قال مسؤول في حزب معارض إن قيادته لم تحدد موقفاً من دعوة الرئيس عون المعارضة الى بعبدا طالما أن الدعوة لم تصل بعد.

سأل نواب عن جدوى الاستمرار في تخصيص موازنة للمجلس الاعلى اللبناني السوري وهو عاطل عن العمل منذ مدة طويلة.

تراجع الكلام عن تعديل وزاري أمس في ما ظهر كأنه رسالة الى الوزراء المعنيين لتفعيل عملهم وليس أكثر.

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يقال – المستقبل

إنّ جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت نقاشاً حول اقتراح لتعيين مستشارين اقتصاديين في السفارات اللبنانية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

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أسرار الجمهورية

عقد نائب شمالي مسيحي سلسلة إجتماعات مع مرشحين مستقلين للبحث في خوض الإنتخابات معهم، ما يؤكد أن خياراته الإنتخابية ليست محسومة مع جهة حزبية معيّنة.

أشادت مرجعية روحية بإتفاق المرجعيات السياسية والدينية على موقف موحّد من أحداث عرسال ودعم الجيش عكس ما كان يحصل سابقاً.

سأل أحد الوزراء لو أن الدولة قسّطت المباني الحكومية المستأجرة منذ عشرات السنين مثل أي مواطن لبناني لكانت سددّت الأقساط كاملة وأصبحت المباني ملكاً لها.

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أسرار اللواء

غمز : تواجه مسألة التعيينات في منصب محافظ ازمة اسماء، لا سيما وان اعتراضات متتالية تطرح على الواحد تلو الآخر.

همس : عاد رئيس حزب وسطي يدرس اعادة النظر بموقفه من الترشح للانتخابات، بعد التقسيمات التي راعت مطالبه في قانون الانتخاب الجديد النافذ.

لغز : تتداول «مواقع التواصل» بأسماء 4 وزراء «عونيين» قيد التغيير، من دون صدور بيانات نفي او تأكيد.

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خلف الكواليس

لفت مصدر وزاري الى ان الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري اعتمدت مبدأ اتخاذ القرارات بالتوافق، ولم تلجأ حتى اللحظة الى التصويت في اي قرار…

بسؤاله عن موقف احد الوزراء المحسوبين عليه رفض قيادي سياسي وحزبي بارز ان يتبنى كل كلمة يقولها هذا الوزير… «فله شخصية وله قناعاته… ونحن لن نضع العصي في دواليبه… وليقل ما يشاء خصوصا وان المرجع النهائي هو نحن»..

لفت غير مرجع عدد الوفود الشعبية التي تتقاطر على القصر الجمهوري في بعبدا، ولقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، برفقة نواب حاليين او سابقين من المحسوبين على «التيار الوطني الحر»؟؟