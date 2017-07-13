ارتفاع حصيلة الهجمات الأربع في مايدوغوري الى 19 قتيلا

ارتفعت حصيلة تفجير 4 انتحاريات لأنفسهن في مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا الى 19 قتيلا، حسبما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول عن الشرطة في ولاية بورنو داميان شوكو ان “الانتحاريات الاربع استهدفن مراسم جنازة في ضاحية مولاي كاليماري ليل الثلثاء”.

واضاف ان “غالبية الضحايا من اعضاء ميليشيات تسيطر على العديد من نقاط التفتيش في مايدوغوري وتشارك في بعض العمليات العسكرية الى جانب الجيش النيجيري لمحاربة متمردي بوكو حرام”.

وتابع: “في المحصلة، قتل 12 شخصا من الميليشيات المدنية و7 من سكان القرية، الى جانب الانتحاريات الاربع ما رفع حصيلة القتلى الى 23”.

وأصيب 23 آخرون بجروح ونقلوا الى المستشفى للمعالجة، حسب بيان اصدره شوكو أمس.

ويعتمد التنظيم بشكل متزايد على النساء والبنات لتنفيذ هجمات انتحارية تستهدف تجمعات لمدنيين سواء في مساجد او اسواق او محطات حالات النقل المشترك.