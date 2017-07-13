الداخليّة جاهزة للإنتخابات الفرعيّة… المشنوق: الاجراءات خفّضت نسبة إطلاق النار 63%

تفائل وزير الداخليّة نهاد المشنوق في الإجراءات التي اتخذت لوقف إطلاق النار بعدما قلة نسبة المخالفات إلى 63% بين أسبوع إعلان نتائج البروفي وأسبوع نتائج البكالوريا.

وتوجه المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في بعبدا بالشكر إلى القوى الأمنيّة التي عملت جاهداً لتوقيف المخلين بالأمن معتيراً أنّ الإجراءات ألزمت المواطنين بضبط النفس والتقييد بالقزانين وعدم إطلاق النار ابتهاجاً.

وعن الإنتخابات الفرعيّة أكّد المشنوق أنّ الوزراة جاهزة لإجراءها بالإضافة إلى انتخابات بلديّة في البلديات التي شغرت رآستها وعددها 40، مشيراً إلى أنّ الإنتخابات الفرعيّة ستتم على أساس قانون الستين وفي نفس الدوائر الّتي أجريت على أساسها الإنتخابات السابقة وكل ما يلزم هو الإتيان الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة”.

وفهم المشنوق من “الزملاء الذي عملوا على النسخة الأخيرة من قانون النسبي الذي أقّر أنّ هناك سعي لتسهيل العمليّة الإنتخابيّة مثل انتخاب المواطن في مكان سكنه وبما يتعلّق بالبطاقة الممغنطة فنحن سنتعلم من أخطاء الدول التي استخدمت بها هذه البطاقة”.