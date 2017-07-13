تصريحات كيم جونغ أون أقلقت الولايات المتحدة

اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ باليستي عابر للقارات “هواسونغ-14”. وصرّح زعيم كوريا الشمالية أنّ هذا غير الوضع الاستراتيجي للبلاد، وفقا لـ news.mail.ru.

ويذكر أنّ زعيم كوريا الشمالية أشرف شخصيا على الاختبار. ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 2802 كيلومتر ومسافة 933 كيلومتر. وأصاب الهدف بدقة في بحر اليابان.

ومنح لقب بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمهندسين ولمصنعي الصاروخ، وقلّدوا بالميداليات الذهبية “المطرقة والمنجل”، والتقطت الصور لكيم جونغ أون مهعم وهنا أدلى بتصريحات أقلقت الولايات المتحدة.

دعا زعيم كوريا الشمالية العسكريين والعلماء إلى تطوير أسلحة قوية على وجه السرعة وبجودة عالية لتصبح كوريا الشمالية قوة نووية عظمى.