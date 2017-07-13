وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الألماني مستجدات الأزمة الخليجية

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً بنظيره الألماني زيغمار غابرييل، حسب ما أعلنت “وكالة الأنباء القطرية”، مشيرةً إلإلى أنه جرى خلال الاتصال “بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ومستجدات الأزمة الخليجية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتأتي تلك المباحثات بعد نحو أسبوع من جولة خليجية قام بها الوزير الألماني في الفترة من 3 إلى 5 تموز الجاري، وزار خلالها السعودية، ثم الإمارات، وقطر، والكويت، ضمن مساعي ألمانيا لحل الأزمة الخليجية.

وفي أعقاب الجولة، كشف وزير الخارجية الألماني عن أن قطر وافقت على فتح كل ملفاتها لاستخبارات بلاده، وأنها “ستجيب عن أي سؤال لدينا عن جهات أو أشخاص”، في إشارة على ما يبدو إلى جهات وأشخاص تتهمهم الدول الأربع التي تقاطع قطر بدعم الإرهاب.

وفيما بدا أنه رسالة موجهة للدول الأربع التي تتهمها الدوحة بتوجيه مطالب لها تنتهك استقلالها وسيادتها لإنهاء الأزمة، قال الوزير الألماني إنه “لا داعي لمطالب تمس بسلامة دولة قطر واستقلالها”.