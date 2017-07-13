ضربوه بآلات حادة وسلبوه نحو 10 ملايين ليرة في الروضة

إستقل 4 شبان دراجتين ناريتين وسيارتين مجهولتين، واعترضوا في محلة الروضة في قضاء المتن، المصري صلاح محمد متوالي الذي يعمل لدى صاحب احد المولدات الكهربائية الخاصة، ووضعوه داخل صندوق احدى السيارات بعدما اشبعوه ضربا بآلات حادة وسلبوه ما يحمل من اموال جمعها من المشتركين في المولد، وذكر انها تزيد على 10 ملايين ليرة لبنانية ورموه في منطقة الحازمية.

ونقل الى “مستشفى السانت تيريز” في الحدث لتلقي العلاج.

واستمعت الاجهزة المختصة الى افادته لفتح تحقيق في الحادث.