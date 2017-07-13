سلهب: جو التوافق ضروريّ لمقاربة ملف النازحين نظرا لدقته

أكد النائب سليم سلهب أن هناك توافقا لتفعيل العمل الوزاري، رغم وجود خلافات حول آلية التعيينات الواجب السير بها من ناحية التشكيلات القضائية او الدبلوماسية.

سلهب وفي معرض حديثه عن ملف النزوح السوري لإذاعة صوت لبنان شدد على ضرورة التوافق الداخلي في مقاربة هذا الموضوع في اطار سياسة واحدة للحكومة نظرا لدقته، مثنيا على المواقف الداعمة للجيش وللخطوات الاستباقية الا انه اعتبرها غير كافية لانها تحتاج الى تفعيل الارضية السياسية ليقوم الجيش بمهامه.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، لفت سلهب إلى اّنّ الايجابية تكمن باتفاق مكتب المجلس على أن تكون اول بند على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لافتا الى وجود تواصل مع الفرقاء لاقرارها من دون تحميل الخزينة او المواطنين اعباء مالية اضافية.