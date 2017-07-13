“القوات” طرحت مسودة وتُناقش في الكتل النيابية… جعجع: قرار عودة النازحين لبناني سيادي

ذكر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “القوات” كانت من الأوائل الذين قبلوا باستقبال النازحين السوريين نظراً للأوضاع الصعبة التي كانوا يواجهونها وخطر الموت الذي تعرضوا له، مشيراً الى الأصوات التي انتقدت نظرة “القوات” الى ملف النزوح وشدد على انها قاربت هذا الملف انطلاقاً من نظرتها الإنسانية التي وان فُقدت، تفقد “القوات” مبرر وجودها.وشدد جعجع في لقاء إعلامي في معراب بحضور عدد من مرشحي “القوات اللبنانية” للانتخابات النيابية على أن لبنان تعب من أزمة النزوح لأنها قد تتفاقم الى ما لا تحمد عقباه، لافتاً الى أن التوتر بين اللبنانيين والنازحين يزيد بسبب ضيق لقمة العيش.ورأى جعجع أن أعداد النازحين باتت تفوق قدرة لبنان على التحمل ففي بعض المدارس فاق عدد الطلاب السوريين عدد اللبنانيين ما بات يشعر اللبنانيون بانهم غرباء، مذكراً بأن موازنة الدولة عاجزة اصلاً عن تلبية حاجات اللبنانيين، فكيف لها أن تفعل ذلك تجاه السوريين. ورأى أن العمليات العسكرية بدأت تخف في سوريا، وقد تنتهي قريباً، لافتاً الى وجود منطقتين آمنتين في سوريا تفوق مساحتها مساحة لبنان بـ ٤ او ٥ مرات، كما أن هناك منطقة ثالثة ستصبح قريباً آمنة، ما يدفع الى البحث الجدّي في عودة السوريين الى هذه المناطق.جعجع شدد على ان الجيش وفي عملية عرسال سعى الى ان يقوم بعملية جراحية مؤكداً ان العمليات العسكرية لا تخلو من بعض “الطرطش”.ورأى انه بعد ٧ سنوات من النزوح بدأ اللبناني يشعر انه غريب لا سيما وان النازحين يتصرفون وكأنهم اهل البلد وليس ضيوفها.وشدد جعجع على أن قرار عودة النازحين قرار سيادي لبناني، فنحن أقوياء في بلدنا واستقبلنا النازحين من دون طلب من أحد والآن نريد عودتهم، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية ملزمة بأن تعيدهم.وكشف أن “القوات” أعدّت مسودة تتعلق بخطة لإعادة النازحين وهي باتت جاهزة وتم توزيعها على بعض الكتل النيابية لتضع ملاحظاتها عليها، وتتضمن هذه المذكرة نقاط تؤكد أن الوقت قد حان لعودة النازحين الى ديارهم كما تحث الأمم المتحدة على التدخل في هذا الملف لا سيما وأنها تملك خبرة طويلة في عمليات الإغاثة.وشدد على أن المنظات الدولية هي الأنسب لمعالجة هذا الملف، لافتاً الى أن الكلام مع الحكومة السورية سيؤخّر هذه العودة، لأن أي مفاوضات مع النظام السوري ستدخل إليها العراقيل والتدخلات السياسية.وأكد أنه في حال تمّ وضع خطة للعودة فإن “التيار الوطني الحر” هو أول من سيسير بها، مبدياً تفاؤله لا سيما إذا تمّ تعاطي الافرقاء كافة بهذا الملف بمنطق، كما رفض العودة العشوائية للنازحين، مشدداً على أن التعاطي في هذا الموضوع لا تتم إنطلاقاً من طائفة النازح أودينه. وتابع: “مَن لديه إقامة وأوراق ثبوتية يستطيع البقاء في لبنان مثله مثل أي أجنبي”.وطالب جعجع بضرورة تسجيل الولادات السورية في لبنان في خانة الأجانب في وزارة الداخلية، كي نستطيع إرسالهم الى الدول المانحة كي تتحمّل مسؤولياتها تجاههم ونقلهم الى دولتهم.ولفت جعجع الى الوجود الأميركي – الروسي والايراني في سوريا مؤكداً أن السلطة الحقيقية اليوم هي بيد هؤلاء وليس بيد النظام أو بشار الاسد.وشدد على أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أثبتت فاعليتها وتقوم بعمل جبار تفوق على عمل الأجهزة الأمنية الأوروبية، وما يعزز هذه النظرية هي العمليات الإرهابية التي حصلت في لبنان والتي لا تقارن بتلك التي حصلت في فرنسا على سبيل المثال.جعجع رفض تصوير وفاة الموقوفين الأربعة وكأن هناك فئة ضد ما قام به الجيش، مشدداً على أن رئيس الحكومة سعد الحريري بدّد أي سوء تفاهم حول هذا الموضوع عندما التقى بقائد الجيش في السراي.ورأى أنه لا يوجد أي قرار دولي بتحييد لبنان عن الصراع في المنطقة، لكن إرادة الأطراف في لبنان هي التي جعلت الوضع مستقراً. وفي الموضوع الحكومي أبدى جعجع ثقته بوزراء “القوات اللبنانية”، قائلاً: “أنا راضي عن أدائهم”، متمنياً لو ان أداء الحكومة مجتمعة كان افضل. وفي موضوع التحالفات الإنتخابية قال جعجع: “لدينا حليف وهو أحلف من الآخرين (في إشارة الى تيار المستقبل). ومن المبكر الحديث عن تحالفات وكل شيء وارد. لكن من غير الوارد أن نكون على نفس اللوائح مع “حزب الله”، مشدداً على ان “الصوت التفضيلي” سيكون حاسماً، داعياً المواطن الى تحكيم خياره عبر هذا “الصوت”.أما عن علاقة “القوات” بـ”المردة”، فقال جعجع: “كل شيء مطروح على الطاولة، والحوار معه لم يظهر فجأة، ليس لدينا أي عقد، وأي أمر تنتج عنه ايجابية ما نقوم به حتى لو كان الأمر يتعلق بزيارة بنشعي”.وأكد جعجع أن حظوظ الشخصيات الشيعية المستقلة، كبير في هذا القانون.وأعلن أن وزراء “القوات” لا يتركون شيئاً في الحكومة يمرّ من دون محاسبة او مراقبة حتى ولو كان ضد حلفائنا على غرار موضوع الكهرباء حيث توصّلنا الى إحالته الى المناقصات.أما عن آلية التعيينات فشدد على أن الموضوع تقني بامتياز لافتاً الى وجود رأيين الأول الذي يقول بأفضلية المرور بالآلية والثاني ولتسهيل التعيينات عدم المرور بالآلية لفترة زمنية معينة. وأكد الوصول الى حلّ في القريب العاجل في موضوع تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، لاسيما وان هناك عرفاً معيناً وهذا موقع مهم بالنسبة الى رئيس الجمهورية.