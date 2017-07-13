مقتل 20 حوثياً حاولوا التسلل إلى السعودية

نفذت القوات السعودية في منطقة جازان ليلة البارحة، عمليات عسكرية على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح في مديرية حرض اليمنية التي تبعد عن الحدود السعودية قرابة 9 كم.

وبدأت القوات السعودية استهدافها عبر مدفعياتها، بعد أن رصدت من خلال الكاميرات الحرارية، تحركات الميليشيات نحو الحدود السعودية، في محاولة لاختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لفتح جبهة عسكرية جديدة لإطلاق القذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

وأطلقت الميليشيات عدة قذائف استقرت في مناطق غير مأهولة بالسكان قبل تحركهم باتجاه الحدود السعودية بحسب ما أفاد مراسل “العربية”.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية استطاعت قتل ما يزيد عن 20 عنصراً من الميليشيات وإصابة آخرين، وتدمير معاقل كانت تتحصن فيها الميليشيات.