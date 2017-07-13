فرار مئات السواح من صقلية في قوارب بسبب الحرائق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 700 سائح فروا في قوارب، هربا من حرائق الغابات التي تستعر في صقلية، بسبب ندرة الأمطار في المناطق الجنوبية منذ شهور.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في حريق بمنتجع كالامبيسو، غربي باليرمو، عاصمة الجزيرة، لكن رئيس بلدية بلدة مجاورة طلب المساعدة في أعمال الإنقاذ.

وكتب ماتيو ريزو، رئيس بلدية سان فيتو لو كابو، في حسابه على “فيسبوك”: “نحتاج إلى حافلات صغيرة وسيارات، لنقل الناس إلى أبنية مدرسية”.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، باولو جنتيلوني، إن الحرارة تخطت حاجز الأربعين درجة مئوية، موضحا أن 23 حريقا استعرت في مناطق بالجنوب، اليوم الأربعاء.