مقتل أكثر من 20 إرهابيا بهجوم جوي للجيش المصري شمال سيناء

شن الجيش المصري هجوما جويا على تجمع في قرية بلعة غرب مدينة رفح شمال سيناء ، واشفر الهجوم عن مقتل 20 عنصرا على الأقل من التنظيمات الإرهابية.

وتمكن طيران الجيش المصري من تدمير سيارة “فيرنا” للعناصر الإرهابية، أثناء محاولة فرارها، وقتل أربع4ة إرهابيين كانوا بداخلها.

ويشن الجيش المصري عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم على نقطتين عسكريتين، يوم الجمعة الماضي، بمنطقة البرث جنوب مدينة رفح في محافظة شمال سيناء . وأسفر هجوم الجمعة عن مقتل 26 شخصا على الأقل من ضباط وجنود الجيش ، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

وتواصل قوات الجيش والأمن عمليات التمشيط والدوريات الأمنية الإعتيادية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح ـ فيما توقعت مصادر أمنية رفيعة أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للضربات الجوية والمداهمات.