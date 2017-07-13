الخطيب: وضعنا شروطاً بيئية تجنباً لأي تأثير سلبي على غابة أرز تنورين

أوضح وزير البيئة طارق الخطيب “أن وزارة البيئة وضعت شروطاً بيئية لاقامة مهرجان ليالي أرز تنورين تجنّباً لأي تأثير سلبي قد يلحق بمحمية غابة أرز تنورين وبمواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي فيها، وقد وردت هذه الشروط في الكتاب الصادر عن الوزارة الرقم 2563 تاريخ 3\7\2017 والذي أبلغ الى لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية “.

وأشار في بيان الى ” أن الوزارة تؤكد سهرها على حماية المحمية ومتابعة تنفيذ كافة الشروط الواردة في مضمون الكتاب أعلاه”.