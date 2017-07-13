تدابير سير في منطقة مار مارون جادة فؤاد شهاب ليلا لتحفير الزفت

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تحفير الزفت القديم ومن ثم إعادة تزفيته، وذلك في منطقة مار مارون – جادة الرئيس فؤاد شهاب، من تقاطع برج الغزال حتى أول طلعة ساحة زقاق البلاط.

وأضافت:”سيباشر بأعمال تحفير الزفت القديم بدءاً من تاريخ اليوم 13/7/2017 ولغاية 15/7/2017، اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وستؤدي هذه الاعمال الى تضيق مساحة المرور امام حركة السير”.

ولفتت إلى أنه ستجري أعمال التزفيت بتاريخ 16/7/2017، اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 15.00، ما سيؤدي الى منع مرور السير وتحويله الى الطرقات الفرعية.

وختمت:”لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.