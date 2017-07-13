تدابير سير في منطقة حاصبيا مرجعيون لمواكبة سباق حرمون الاحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الساعة 7.00 من تاريخ 16/7/2017 سيقام سباق حرمون في منطقة حاصبيا ـ مرجعيون تحت عنوان “نركض بحرية”، انطلاقا من سوق الخان باتجاه مرجعيون – محطة نغم وبالعكس.

وأضافت:” لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير لمنع مرور السيارات على الطريق الرئيسية التي تربط قضاءي حاصبيا ومرجعيون اعتبارا من التوقيت والتاريخ المذكورين اعلاه ولحين انتهاء السباق، ولتحويل السير الى طرقات فرعية وداخلية، وذلك من الطريق المحاذية لمخيم مرج الخوخ وصولا الى الطريق الفرعية التي تمتد الى شرق بلدة بلاط لغاية تقاطع برغز ـ الاحمدية ومن ثم نزولا باتجاه تقاطع سوق الخازن ـ كوكبا”.

وختمت:”يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.