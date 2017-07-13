حريق وانفجارات داخل مستودعات للذخيرة في ثكنة للجيش التركي

اندلع حريق ضخم فجر الخميس في مستودعات للذخيرة داخل ثكنة للجيش التركي على الطريق السريع بين مدينتي كيليس على الحدود السورية وغازي عنتاب.

وترددت أصوات انفجارات الذخائر في المنطقة جراء الحريق الذي لم يتم الكشف عن أسبابه على الفور.

وقامت السلطات التركية بإغلاق الطريق السريع نظرا لضخامة حجم النيران، حيث لا تزال فرق الإطفاء تعمل على محاصرتها تفاديا لانتشارها وتمهيدا لإطفائها بشكل كامل، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا.