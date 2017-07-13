مستشارون أميركيون ينفذون عمليات داخل الرقة في سوريا

أعلن متحدث عسكري أميريكي، أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة في شمال سوريا.

وقال الكولونيل راين ديلون، إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة، ويؤدون مهمة «مشورة ومواكبة» لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون للإرهابيين.

ولفت إلى أنهم لا يقاتلون بشكل مباشر، بل ينسقون، خصوصا الضربات الجوية، لكنهم أقرب إلى مناطق القتال مما كانت عليه القوات الأميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

وأضاف: «إنهم على تماس مع العدو أكبر مما كان عليه الأمر في العراق».

وتابع بأن عدد الجنود الأميركيين في الرقة ليس «بالمئات».

والهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني 2016، وفي السادس من حزيران الفائت، دخلت قوات سوريا الديمقراطية المدينة.

وقال ديلون أيضا إن قوات التحالف لاحظت أن الإرهابيين باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة في شكل أكبر، وقد اعتمدوا الأسلوب نفسه في الموصل.

وأضاف: «في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين، ازداد هذا الأمر مع تقدمنا أكثر في وسط مدينة الرقة».

كذلك، يستخدم مشاة البحرية الأميركية بطاريات مدفعية دعما للعمليات العسكرية في الرقة.