قوات أميركية خاصة على الخطوط الأمامية ضد “داعش” في الرقة

أعلن متحدث عسكري أميركي أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة ، معقل تنظيم “داعش” الإرهابي في شمال سوريا .

وقال الكولونيل راين ديلون إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ، ويؤدون مهمة “مشورة ومواكبة” لمقاتلي “قوات سوريا الديموقراطية” الذين يتصدون لـ”داعش”.

ولفت إلى أنهم لا يقاتلون بشكل مباشر، بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية، لكنهم أقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الأميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل .

ونقلت “فرانس برس” عن ديلون قوله إن عدد الجنود الأميركيين في الرقة ليس “بالمئات”، كاشفا أن قوات التحالف لاحظت أن مسلحي “داعش” باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة بشكل أكبر، وقد اعتمدوا الأسلوب نفسه في الموصل . وأضاف: “في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين، ازداد هذا الأمر مع تقدمنا أكثر في وسط مدينة الرقة”.