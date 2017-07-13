بسبب أسمائهم “الإسلامية” منع 4 كنديين من دخول الولايات المتحدة

ألغت السلطات الأميركية عدداً من بطاقات المرور عبر الحدود الكندية “نيكسوس كارد”، الممنوحة لمسلمين في كندا حاصلين على الجنسية أو لديهم حق الإقامة الدائمة. ويأتي ذلك بعد أيام من تأييد المحكمة العليا قراراً يحظر موقتاً السفر إلى الولايات المتحدة على جنسيات بعينها، وهو القرار الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقعه، ورفضته محكمة الاستئناف من قبل.

وأبلغت السلطات الأميركية عدداً من المسلمين الكنديين بإلغاء بطاقات العبور إلى الولايات المتحدة، عبر رسائل على بريدهم الإلكتروني، أو من خلال شركات البريد، لكن دون تحديد أسباب الإلغاء المفاجئ. فيما قالت المحامية الكندية الدولية سيندي شيرنياك إنها تلقت اتصالات هاتفية من 4 رجال مسلمين مقيمين في كندا، لإبلاغها بإلغاء بطاقات “نيكسوس”، التي تصدر وفق تعاون بين حكومتي الدولتين للعبور إلى الولايات المتحدة.. وذلك دون معرفة أسباب الإلغاء.

وأضافت في تصريحات لـ “راديو كندا” الرسمي، أن المتضررين يحملون أسماء إسلامية، لكنهم كنديون أو لديهم حق الإقامة في كندا، لافتةً إلى أن واقعة الرجال الأربعة تشابهت في أن اسمهم الأول وهو “محمد”. وأضافت: “إن الولايات المتحدة في بعض الأحيان لا تحظر السفر على مواطني 6 دول فقط، بل تلاحق مواطنين أو مقيمين في دول أخرى أيضاً”.

وفي السياق ذاته، ذكر أحد المتضررين من الإلغاء، وهو مواطن سعودي مقيم في كندا، أن الجمارك ووكالة حماية الحدود الأمريكية (الجهة المسؤولة عن إصدار البطاقات) أبلغته عبر بريده إلكتروني بإلغاء بطاقته، لأنه لم يعد يستوفي المتطلبات الأهلية لبرنامج بطاقات “نيكسوس”.

وجاءت واقعة إلغاء بطاقات عبور عدد من مسلمي كندا إلى الولايات المتحدة، في أعقاب دخول قرار ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة لأمريكا حيز التنفيذ.