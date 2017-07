الولايات المتحدة تكشف عن لقاء بين سفيرها في ليبيا وحفتر

كشفت الولايات المتحدة عن لقاء سري عقد يوم الأحد الماضي في العاصمة الأردنية عمان بين سفيرها لدى ليبيا، بيتر بودي، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر. وجاء في بيان صدر بهذا الصدد عن السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس: “تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تماما بالعمل مع جميع الليبيين للمساعدة في استعادة الاستقرار وإنهاء الصراع في ليبيا. ولهذه الغرض، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تنخرط في اتصالات مع طائفة واسعة من الشخصيات السياسية والأمنية الليبية”.

وأضافت السفارة في بيانها: “ويلتقي السفير بودي بانتظام مع رئيس الوزراء السراج، بما في ذلك آخر لقاء له معه في طرابلس بتاريخ 23 أيار 2017. كما التقى السفير بودي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر وذلك ضمن جهودنا للالتقاء مع مجموعة من الشخصيات الليبية. وقد التقيا معا آخر مرّة يوم 9 يوليو في عمان – الأردن”.

واختتم البيان بالقول إنه “ينبغي على الليبيين أن يقودوا بأنفسهم عملية تحقيق المصالحة السياسية في بلادهم”.

Statement by the U.S. Embassy #Libya https://t.co/vCESK6tYRV pic.twitter.com/ANK067c4X7

— U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) July 13, 2017