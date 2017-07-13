انزعج من المخالفة على اوتوستراد صيدا – صور… فأطلق النار

تمكنت القوى الأمنية من قمع مخالفتين لتاجري فحم كانا اتخذا من جانب اوتوستراد صيدا – صور خراج بلدة برج رحال، مكانا لوضع هنغارين لبيع الفحم. وبينما كانت القوى الأمنية تقوم بعملية الإزالة، ووجهت باعتراض اصحاب الهنغارين وتدافع حيث اقدم احدهما على إطلاق النار في الهواء، فتم توقيفه على الفور.

وكانت القوى الأمنية عملت على تحويل السير من الأوتوستراد الى الطريق الساحلية القديمة.