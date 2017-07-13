طقس الجمعة قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة

متفرقاتالخميس 13 تموز 2017 طقس الجمعة قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارةتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.وجاء في النشرة الاتي:الحالة العامة: لا تزال الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع مترافقة بسرعة هواء ناشط أحيانا، مما يساعد على تخفيف الشعور بالحر.وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية. السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29، في الأرز من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كلم/س الانقشاع: متوسطالرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85%حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء:29 درجة.الضغط الجوي: 754 ملم زئبقساعة شروق الشمس:37:05 ساعة غروب الشمس:50:19كلمات مفتاحية:الحرارةالرطوبةطقسالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام