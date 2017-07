بالفيديو والصور: مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى

قتل 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الجمعة، وأصيب 3 من الجيش الإسرائيلي بعد اشتباك في إحدى باحات المسجد الأقصى، وفقا ما ذكر مراسل سكاي نيوز في القدس، كما أفادت العربية بمقتل شاب فسلطيني رابع خلال اقتحام مخيم قرب بيت لحم.

وأغلق الجيش الإسرائيلي باحات الأقصى ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار على أن يمنع صلاة الجمعة اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وعادة ما تشدد القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية على مداخل مدينة القدس والمسجد الأقصى في أيام الجُمع، تحسبا لوقوع مواجهات عقب أداء الصلاة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إطلاق النار جاء بعد محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية طعن.

Shooting btwn 3 Palestinian males an Israeli Occupiers at Al-Aqsa Mosque. Palestinians opened fire on Occupiers who OCCUPY their Mosque pic.twitter.com/75xFgba6gl — Abbs Winston (@AbbsWinston) July 14, 2017