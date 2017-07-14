بالصور: مجهول يطعن سائحات في مصر ويقتل أوكرانيتين

أقدم مجهول على طعن سائحات في الغردقة المصريّة فقتل أوكرانيتين وإصاب 6 سائحات بجروح.

وروى شهود عيان لـ “العربية”.نت أن شاباً مجهولاً طعن 4 أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن 3 آخرين.

وأضافوا أنّ أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدى على عدد من السائحين بإستخدام سكين تم ضبطه أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر الجمعة .. مما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، تبعاً لما أفاد به مسؤول مركز الإعلام الأمني.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة .

وأضاف المسؤول الأمني أنه جار إستجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته وإتخاذ الإجراءات القانونية.