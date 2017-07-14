بالصورة: عرب يراسلون “العدو” تضامناً عقب “عملية الأقصى”

نشر المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي تغريدة عبر “تويتر” وجه عبرها “تقديراً وشكراً كبيرين لكافة الأصدقاء العرب الذين راسلونا مدينين العمل الجبان مسطرين برسائلهم أملًا مؤكدين أن الإرهاب لا مكان له”. وقد أرفق التغريدة بالصورة المرفقة أعلاه التي تظهر رسالة من أردني اسمه محمد.

نتوجه بتحية تقدير وشكر كبيرين لكافة الأصدقاء العرب الذين راسلونا مدينين العمل الجبان مسطرين برسائلهم أملًا مؤكدين أن #الإرهاب لا مكان له pic.twitter.com/a6gwnohYyB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2017