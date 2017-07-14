الرياشي والصراف بحثا ورؤساء مجالس إدارة التلفزيونات في نشرة أخبار موحدة لعيد الجيش

عقد وزيرا الإعلام ملحم الرياشي والدفاع الوطني يعقوب الصراف لقاء في وزارة الاعلام مع رؤساء مجالس ادارة التلفزيونات العاملة في لبنان ومديري الاخبار، وجرى البحث في التحضير لنشرة أخبار موحدة لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب المقبل.

الرياشي

بداية، رحب الرياشي بالحضور وبالصراف، وقال: “أتشرف باستقبالكم لتحديد برنامج يوم عيد الجيش الذي يعد يوما وطنيا بامتياز، ويوما مميزا للبنان وللبنانيين، لأن الجيش اللبناني أكثر من عنوان أمني وعسكري، وحاضن لجميع اللبنانيين، وهو قصة كل بيت لبناني منذ تأسيسه الى اليوم، وفي هذه المناسبة تتعاون وزارة الاعلام مع وزارة الدفاع ومع وسائل الاعلام المرئية ليكون هناك نشرة مميزة للجيش تكريما له”.

الصراف

من جهته، شكر الصراف وزير الإعلام، وقال: “عادة نجمع أركان الوزارة عندما نقع في مشكلة، أما اليوم فنحن نجتمع معكم لأنكم أركان الاعلام، لنزف معا بشارة محبة وخير وفرح لمناسبة عيد الجيش. ويتميز هذا العهد بالانفتاح والتضامن والعمل المشترك ضمن أسس جوهرية، مع الاعتراف باختلافها، وهذا الامر هو المميز في المشروع. وهناك مواضيع الحكومة متفقة عليها، وكذلك الاعلام، وهو رسالة الجيش، وخصوصا في الحرب التي نخوضها، فالعسكري الذي يقف على الجبهة في الشمس والبرد والعطش والجوع ليدافع عن الوطن وعن الحرية، وخصوصا حرية الاعلام التي تمثلونها، من الجميل ان يعلم ان وراءه ليس فقط سلطة سياسية انما الاعلام كله”.

اضاف: “انا لا اطلب منكم القيام بإعلام حربي، بل بإعلام لدعم الجندي، فالاول من آب هو عيد الجيش، وهو أيضا يوم الجندي او العسكري، فهو بحاجة الى دعمكم ودعم كل مواطن لبناني، واشكر الوزير الرياشي لانه لم يتردد لحظة في الموافقة على هذا الاجتماع، وأتمنى ان يقدم كل وسائل الاعلام الرسالة نفسها بالفرح نفسه، لانه عيد الجندي”.